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AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 00:10,Son Güncelleme:/

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Robert O'Brien ile görüştü

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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Robert O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve Berlin Zirvesi'nin ele alındığı, İdlib mutabakatına ve ateşkese uyulmasının önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için ilgili taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

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