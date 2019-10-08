Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan çarpıcı sözler: Mesajımız nettir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir'' dedi.
Oktay, "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır" diye konuştu.
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