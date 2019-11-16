Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da toplu açılış töreninde konuşuyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Türkiye’nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sistemimiz geliyor.
Geçmişte işçi için ayrı, memur için ayrı, esnaf için ayrı verilen hizmetleri tek çatı altında birleştirdik. Vatandaşlarımızın taleplerine doğrudan hizmeti verecek bir iletişim ağı vurduk.
Elektronik devlet uygulamalarıyla da geçmişte fiziki mekanlarda ve kağıt üzerinde yürütülen pek çok hizmeti elektronik ortama taşıdık. Muhtarlar ve korucuları devlet şemsiyesi altına aldık. Pek çok kesime fiili hizmet süresi hakkını verdik.
Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürebilecek seviyeye çıkarttık.
Emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Hiçbir emekli maaşının 1000 liranın altında kalmamasını sağladık.
Son olarak emeklilerimize kurban ve ramazan bayramlarında biner lira ikramiye vermeye başladık. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sistemimize intibakları için her türlü kolaylığı gösterdik.
Geçtiğimiz 17 yılda sosyal güvenlik alanının sağlık hizmetleri boyutunda çok önemli ilerlemeler sağladık.
Sağlık hizmetlerinden yararlanmada prim borcu sürelerini esnettik. Ülkemizdeki sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.
Sağlık karnesi gibi, yeşil kart gibi vatandaşlarımızı rencide eden uygulamaların tamamına son verdik.
Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istediği eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir.
Biz gelmeden önce hatırlayın; bir ilaç reçetesindeki ilaçların hastaneden ya bir tanesini ya iki tanesini alabiliyorduk. Diğerlerini ‘git paranla al’ diyorlardı. Ama şimdi onlar kalktı. Şimdi böyle bir şey yok.
Elektronik reçete sistemiyle yanlış ilaç, yanlış doz gibi sorunları ortadan kaldırdık. Ödeme listesindeki ilaç sayısını iki katından fazla artırdık. Evde verilen sağlık hizmetinin finansmanını üstlenerek dünyada eşine az rastlanır seviyeye ulaştık.
Tüp bebekten kalıtsal hastalıkların tedavisine, ruhsal problemlere kadar pek çok tedaviyi ödeme kapsamına aldık.
Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli olan işlemlerden ilave ücret alınmasının önüne geçtik. Yerli ilaç üretimine özel önem verdik. Bu konuda tüm yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyorum ve inşallah kısa sürede hepsini de aşacağız.
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