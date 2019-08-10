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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.08.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Ağustos'ta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Ağustos'ta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Malazgirt Zaferi, Mercidabık Seferi, 30 Ağustos ve Kıbrıs Barış Harekatını hatırlatan Erdoğan, ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu vurgulayarak terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında; “Kurban Bayramını, şekliyle birlikte özüne uygun şekilde değerlendiren her bir kardeşimi tebrik ediyorum” ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramları İslam dinindeki hayati konumundan uzaklaştırıp sadece bir tatil, bir ticaret, bir tedarik aracı hâline dönüştürmekten kaçınmak gerektiğini kaydetti.

“BAYRAMIN MANEVİ İKLİMİNİN HER ALANDA AYDINLIK GELECEĞİMİZİN MÜJDECİSİ OLMASINI DİLİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hazreti İbrahim’den beri süren bu kutlu ibadeti, evlatlarımıza da dipdiri bir şekilde aktarmakla mükellefiz. Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere ve kazaya inanmayan; kelime-i şehadeti, namazı, zekâtı, orucu, haccı bilmeyen; medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, ecdadından habersiz nesiller bizim felaketimizdir. İşte bunun için evde, okulda, hayatın her alanında çocuklarımızın gönüllerine ve zihinlerine değerlerimizi nakşetmeliyiz” diye ekledi.

“Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tarihî dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde, idrak ettiğimiz bayramın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi’nden Mercidabık Seferi’ne, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferi’nden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık.  Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekâtı’nı da yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu Ağustos’ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz.”

“DEMOKRASİDE, EKONOMİDE VE SAVUNMADA KATETTİĞİMİZ MESAFEYLE, GELECEĞİMİZE AÇILAN KAPILARI BİRAZ DAHA ARALIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin vatandaşlarıyla birlikte tüm kardeş ve dostlarının umudu bir ülke olarak, attığı her adımla biraz daha güçlenmeye, büyümeye devam edeceğine vurgu yaparak, “Demokraside, ekonomide ve savunmada katettiğimiz her mesafeyle, geleceğimize açılan kapıları biraz daha aralıyor, hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’ndaki gündemimizle bugünkü gündemimizi karşılaştırdığımızda, her konuda olumlu mesafe katettiğimizi görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’yi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, gelecekte de hüsrana uğratmayı sürdüreceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü: “Bu vesileyle, Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Allah’tan diliyorum. Rabbimizden, uzak-yakın tüm coğrafyalarda zulüm altında inleyen mazlumlara kurtuluş niyaz ediyoruz”

TRAFİK KURALLARINA UYMA ÇAĞRISI

Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlardan emniyet kemerlerini kullanmalarını ve trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şu ifadelerle tamamladı: “Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Kurban Bayramı’nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun.”

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