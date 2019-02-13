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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhur İttifakı'nda önemli gelişme: Sayı artabilir

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Son dakika... Cumhur İttifakı'nda önemli gelişme: Sayı artabilir

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, yaklaşan yerel seçim ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özhaseki TGRT Haber canlı yayınında şunları söyledi:

"MHP ile 30 büyükşehir üzerinde konuştuk. 51 ilde de herkes kendi adayını çıkarttı. Ancak zaman içindeki gelişmeler bizi rahatsız etti. Bizim derdimiz iki belediye daha fazla almak değil. Muhalefet daha fazla belediye almak için bazı yerleri birbirlerine peşkeş çekiyorlar. Dertleri daha fazla belediye almak gibi görünüyor. Peki soruyorum, oradaki insanların iradesini nasıl hiçe sayıyorsunuz?

Bizim derdimiz, 1-Bölücü örgüt yine iş başına gelmesin…  2-Herkes biliyor ki bu Fetöcülerin 40 tane yüzü var. Ben bunlardan en çok nerede korktum biliyor musunuz? Kayseri’de cemevi yapımı vardı. İnşaatı gezerken orada sürekli gördüğüm bir şey var. Ben güvenlik görevlisi zannediyordum. Yanıma geldi “merhaba” dedi. “Ben kendimi tanıtayım” dedi. “Ben hizmetin Aleviler sorumlusuyum” dedi.

“Anlamadım” dedim. “Ben Alevi değilim size söylüyorum” dedi. “Ben burada hizmet tarafından görevlendirildim” dedi.
Fetö’nün oraya soktuğu ajanmış.

Yani her tarafta böyle bir yapı var. Bunlara yakın bir adamın iş başına gelmesini ister misiniz? Ne PKK’ya ne de Fetö’ye yakın birsinin iş başına gelmemesini istiyoruz. 51 ilin tamamı olmayabilir. Net sayı henüz yok. Ancak 20’den fazla ilin üzerinde çalışıyoruz. Net bir sayı değil üzerinde konuşuluyor. YSK’ya listeler verilene kadar sayı değişebilir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni illerde ittifak için görüşmeler sürüyor
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