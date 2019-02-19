Son dakika: Cumhur ittifakı genişliyor! 4 il MHP'ye, 17 il AK Parti'ye bırakıldı...
Cumhur İttifakı genişledi. İttifakın ortak adayla gireceği şehir sayısı 51’e yükseldi. Bu illerin 44'ünde AK Parti, 7'sinde MHP adayı desteklenecek.
AK Parti; Kars, Kırklareli, Iğdır ve Osmaniye’de MHP’yi destekleyecek.
MHP ise Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş Hakkari, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak ve Rize’de AK Parti adayına destek olacak.
Ayrıntılar birazdan...
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