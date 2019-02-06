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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 23:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Çöken binadan yaralı olarak kurtarılanların isimleri açıklandı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken 8 katlı binaya ilişkin son bilgileri aktardı. "1'i ağır 7 vatandaşımız yaralı kurtarıldı.' diyen Yerlikaya, 9 yaşındaki Muhammed Alemdar enkaz altında, görüşüyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan yaralıların kimliğini kamuoyu ile paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

1’i ağır 7 vatandaşımız enkazdan yaralı kurtarıldı.

İnşallah çok kısa sürede tüm enkazı arama kurtarma noktasında tamamlamak istiyoruz.

Sevindirici bir haber vereyim; AFAD başkanımız güzel bir haber getirdi. Muhammet Alemdar'ımız, 9 yaşında, kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim, onu oradan sağlıkla inşallah kurtaracağız.

Yine ismini henüz bilmediğimiz ama yine AFAD başkanımız müjdeli haberi bize getirdi. Enkaz altındaki hemşerilerimizle konuşuyoruz. İsimlerini bilmiyoruz. İnşallah onları da kurtaracağız. 

Şunu söyleyelim; Devletimiz burada. Başta Meclis Başkanımız Binali Bey geldi. Kriz merkezimizde kendisine bilgileri arz ettik. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey buradalar. Hepimiz an ve an bu arama ve kurtarma faaliyetinin bir an önce bitmesi için buradayız.

Uyumak yok çalışıyoruz.

Maalesef 2 eksiğimiz var.

YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan yaralıların kimliğini kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokakta bugün saat 15.59 da meydana gelen binanın çökmesi olayı arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Enkazdan şu ana kadar 11 ağır olmak üzere 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 2 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor.

Kimliğini tespit edilen yaralı vatandaşlarımız;

1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)

2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)

4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)

5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

Hayatını kaybeden vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Başta AFAD Arama Kurtarma Birliklerimiz olmak üzere enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapan ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışıyor.

Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Son dakika... Çöken binadan yaralı olarak kurtarılanların isimleri açıklandı

 

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