Çobanbeyli sınır kapısının Suriye tarafında patlama
Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında patlama meydana geldi. Kilis Valisi Recep Soytürk, Çobanbey Gümrük Kapısı yakınlarındaki patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, saldırının Türkiye'ye değil Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik olduğunu belirtti.
Çobanbey Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlendiği belirtilen saldırıda çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi.
KİLİS VALİSİNDEN PATLAMA AÇIKLAMASI
Kilis Valisi Recep Soytürk, Çobanbey Gümrük Kapısı yakınlarındaki patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, saldırının Türkiye'ye değil Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik olduğunu belirtti.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Çobanbey Gümrük Kapısı'nın Sıriye tarafında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Vali Soytürk, "Saldırı Türkiye'ye yönelik değil, Özgür Suriye Ordusu'na yönelik. Sınır kapısına 10 kilometrelik bölgede El Bab yolunda meydana geldi. 3 kişi yaralandı, yaralılar Türkiye tarafındaki çeşitli hastanelere yönlendirildi" dedi.
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