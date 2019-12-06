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İHA
06.12.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Son dakika: Ceren Özdemir’in katili Şırnak Cezaevi'ne gönderildi

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Son dakika: Ceren Özdemir’in katili Şırnak Cezaevi'ne gönderildi

Ordu’da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine nakledildi.

Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.

Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Şırnak Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

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Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç cezaevine gönderildi
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