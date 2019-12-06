Son dakika: Ceren Özdemir’in katili Şırnak Cezaevi'ne gönderildi

Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.



Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Şırnak Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.