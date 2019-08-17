Son dakika: Çanakkale Biga'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var...
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BTV 699 plakalı bir seyahat firmasına ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.
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