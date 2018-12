Büyükelçi Karlov cinayetinde flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüphelinin yer aldığı iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör amaçlı tasarlayarak öldürme", "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları istendi.



İddianamede Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlova ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Leyla Gündoğan ve Anastas Zimrikaki de müşteki olarak yer aldı.



Davanın ilk duruşması 8 Ocak 2019'da görülecek.



SUİKASTI 6 AY ÖNCE PLANLAMIŞLAR



İddianamede Karlov suikastının arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedildi.



Karlov cinayetinin, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için FETÖ tarafından işlendiği vurgulanan iddianamede, örgütün, cinayetten yaklaşık 6 ay önce suikastı planladığı ifade edildi.



İddianameye göre, AK Parti Genel Merkezince 27 Haziran 2016'da düzenlenen 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nın davetlileri arasında dönemin Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un da bulunması üzerine, FETÖ'den suikast talimatı alan tetikçi Altıntaş, programın düzenleneceği mekana yine koruma polisi olarak sızacaktı.



Altıntaş'ın şüphe çekmemek için programda Başbakanlık personelinin taktığı yaka rozetini kullanacağı ancak Karlov'un o gün yurt dışında bulunması nedeniyle suikast girişiminin başarısız olduğu belirtildi.



İDDİANAMEDE BUNA İLİŞKİN ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:



"Terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın belirtilen süreçte Başbakanlık rozeti ile ilgili olarak arama yapmış olduğu hususu da nazara alındığında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından terörist Mevlüt Mert Altıntaş'a, Büyükelçi Andrey Karlov'un katılacağı 27 Haziran 2016 tarihindeki AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'a tıpkı 19 Aralık 2016'da gerçekleştirdiği eylem gibi olay yerine koruma polisi kılıfı altında girerek eylem gerçekleştirmesi hususunda talimat verildiği, 27 Haziran 2016 tarihindeki iftar programında Büyükelçiye silahlı saldırıda bulunulmasının planlandığı, ancak Sayın Büyükelçinin yurt dışında bulunması ve belirtilen etkinliğe katılmaması nedeniyle terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın, arkasındaki FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ve bu örgütü kullanan dış güçlerin gerçekleştirmeyi planladıkları saldırıyı gerçekleştiremedikleri kanaatine varılmıştır.



Bu kapsamda FETÖ/PDY terör örgütü ve arkasındaki dış güçlerin, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü öncesinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırıda bulunmak suretiyle her iki ülke arasındaki ikili ilişkileri kopararak, her iki ülkeyi olası bir sıcak çatışma durumuna getirmeyi, 15 Temmuz 2016 öncesinde ülkemizde suikast gerçekleştirmek suretiyle bir kaos ortamı oluşturmayı planladıkları anlaşılmıştır."



İddianamede, soruşturma kapsamında ulaşılan ve biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki "öğretmeni" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt ile İzmir Polis Meslek Yüksekokulundaki eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı "örgüt hücresi"nde yer aldığı kaydedilen 12 şüphelinin ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa çıkartılamazken, FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlenerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.



SANIKLARIN EYLEMLERİ VE HAKLARINDAKİ DELİLLER



İddianamede suikast ile doğrudan bağlantılı olduğu belirlenen 16 sanığın eylemleri ve haklarındaki deliller şöyle özetlendi:



FETULLAH GÜLEN: FETÖ/PDY kurucusu, yöneticisi ve elebaşı. ABD/PensiIvanya'daki çiftliğinden, örgütün Türkiye'deki ve dünyanın diğer ülkelerindeki tüm faaliyetlerini yönetiyor. Karlov'un öldürülmesi ve bu yönde hazırlık yapılması yönünde örgütün "MİT Türkiye imamı"na, "Emniyet Türkiye imamı"na ve örgütün Türkiye yapılanmalarında etkisi bulunan dış ülke istihbarat servisleri ile de üst düzey ilişkisi olan şüpheli Şerif Ali Tekalan'a talimat verdi.



ŞERİF ALİ TEKALAN: Kapatılan Fatih Üniversitesinin rektörlüğünü yaptı. KPSS sorularının örgüt tarafından çalınarak, mensuplarına dağıtılması davası ile FETÖ çatı davasında da sanık. Çatı davasının iddianamesinde, hakkında "Fetullahçı Terör Örgütünün akademik yapılanmasından sorumlu imam. Örgütün diğer yöneticileri üzerinde fiili hakimiyeti bulunuyor." ifadeleri kullanıldı. ByLock kullanıcısı. FETÖ/PDY'nin yargı, emniyet ve askeriye yapılanmasında etkili. Örgütle ilgili çok gizli bilgilere sahip.



Sık sık örgüt elebaşı Gülen ile görüşüyor. Karlov cinayetinin işlendiği sergi organizasyonunda görev alan şüpheli Mustafa Timur Özkan ile 2012'de üç kez irtibat kurduğu tespit edildi.



HAMZA SEVİNÇ: Karlov suikastıyla ilgili istihbari bilgilerin toplandığı, sergi organizasyonu için teklifte bulunulduğu ve terörist Altıntaş'ın radikalleştiği süreçte "Asım/Kasım" kod isimleriyle "Türkiye Emniyet imamı" olarak görev yaptı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amacını gerçekleştirmek amacıyla aldığı Karlov'un öldürülmesi yönündeki talimatı, örgütsel hiyerarşi içerisinde "genel müdür" konumunda bulunan Murat Tokay'a iletti. ByLock kullanıcısı. Bank Asya'daki bakiyesini artıranlardan.



Örgütle irtibatlı olması nedeniyle kayyum atanan Tulip Mimarlık Mühendislik İnş. Paz. S. ve Tic. Ltd. Şti'nin yöneticisi. Firari durumda.



MURAT TOKAY: FETÖ/PDY hiyerarşisi ve "Emniyet mahrem" yapılanması içerisinde terörist Altıntaş'ın örgütsel "genel müdürü" görevinde. Ayrıca Ankara'daki örgüt mensubu polislerin Ankara sorumlusu. Örgütün "Türkiye Emniyet imamı" olarak görev yapan Temel Alsancak ve Hamza Sevinç'ten aldığı Karlov'un öldürülmesi talimatını, Altıntaş'a iletilmek üzere kendisinin altındaki Ahmet Kılınçarslan'a iletti.



Örgüt içerisinde "Vedat" ve "Yavuz" kod adlarını kullandı. ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'daki bakiyesini artırdığı, örgüt yöneticilerinden Ziya Demirel ile irtibatlı olduğu belirlendi. FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında çalıştı. Firari olarak aranıyor.



TEMEL ALSANCAK: Emniyet Teşkilatındaki FETÖ mensubu şahısların en üst düzey sorumlusu olduğuna yönelik gizli tanık beyanı var. "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan yargılandığı dava bulunuyor. "Kadir" kod adını kullandı.



Suikast emrini, Altıntaş'a iletilmek üzere Tokay'a aktardı. Örgüt elebaşının çağrısının ardından Bank Asya'ya yaklaşık 32 bin lira yatırdı. Kapatılan birçok şirkette çalışma kaydı var. Emniyet, darbe girişiminin ardından "Türkiye Emniyet imamı" olarak görevlendirildiği, darbe girişiminden bu yana firari durumda olduğu, Şubat 2018 itibarıyla Almanya'da bulunduğu yönünde rapor verdi.



AHMET KILINÇARSLAN: 15 Temmuz 2016'ya kadar Turgut Özal Üniversitesinde "kariyer danışmanı" olarak çalıştı. Örgüt mensubu Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik "mahrem hizmetler" bünyesinde görev yaptı. Saldırgan Altıntaş'ın FETÖ/PDY içerisindeki "müdür"ü konumunda. Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi talimatını örgüt hiyerarşisindeki üstü Murat Tokay'dan alarak, Altıntaş'a iletilmek üzere kendisinin altında bulunan "zümre başkanı" Salih Yılmaz'a aktardı.



Örgüt içerisinde "Necdet" kod adını kullandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Bank Asya'daki bakiyesini artırdı. Örgütün tepe yöneticileriyle telefon irtibatları belirlendi.



SALİH YILMAZ: 2013'ten tutuklandığı 2016'ya kadar örgütün Emniyet teşkilatında "zümre başkanlığı" görevini yürüttü. Örgüt içerisinde "Said" kod adını kullandı. Kılınçarslan'dan aldığı suikast talimatını Altıntaş'a iletilmek üzere şüpheli Şahin Söğüt'e aktardı. İfadesinde, örgüt hiyerarşisinde kendisinin üstünde Kılınçarslan'ın, onun üstünde de Tokay'ın bulunduğunu bildirdi. Batıkent'teki evinde "zümre toplantıları" yapıldığını, burada "öğretmenlere bağlı öğrencilerle alakalı konuların" konuşulduğunu anlattı.



Konuşmalarda suikastçı Altıntaş'ın isminin de geçtiğini bildirdi. Bank Asya'ya yaklaşık 25 bin lira yatırdı. Örgütle bağlantısı nedeniyle tedbir uygulanan iş yerlerinde çalışma kaydı var. Örgütün tepe isimlerinden Cemil Koca, Ziya Demirel, Abdulletif Tapkan, Rıdvan Akovalı ile irtibatı belirlendi.



ŞAHİN SÖĞÜT: Eski BTK Bilişim Uzman Yardımcısı. Suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki öğretmeni. Salih Yılmaz'dan aldığı Karlov'a suikast emrini terörist Mevlüt Mert Altıntaş'a iletti ve suikast için onu hazırladı. Olay sonrasında ise Altıntaş'ın sosyal medya hesaplarındaki bilgileri sildi. Soruşturma aşamasında susma hakkını kullandı. ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün tepe isimleriyle irtibatı bulunduğu belirlendi.



Örgüt içindeki kod adı "Ahmet". Hakkında, örgüt mensubu Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik "mahrem hizmetler" bünyesinde görev yaptığı yönünde rapor bulunuyor. Gözaltına alındıktan sonra telefonunu kırmaya çalıştı. Şüphelilerden Hüseyin Kötüce ile 2016 ve 2017'de irtibat kurduğu belirlendi.



VEHBİ KÜRŞAD AKALIN: FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilmeden önce MİT Rusya Masası'nda çalıştı. Silahlı terör örgütüne üye olmak ve casusluk suçlarından tutuklu. İfadesinde, Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonra şüphelilerden Hüseyin Kötüce ile sıkça görüşmeye başladığını, Kötüce'nin sürekli olarak "Rusya Büyükelçiliğinin güvenliğine" ilişkin sorular sorduğunu beyan etti. Kötüce'ye Karlov ve güvenlikle ilgili bilgiler ilettiğini, onun da bilgileri dizüstü bilgisayarına işlediğini anlattı.



2015 veya 2016'da bir evde Kötüce'nin "Sadık" kod adlı Cemal Karaata ile kendisini tanıştırdığını, onun ABD’de yaşadığını, Fetullah Gülen'le birebir görüştüğünü söylediğini bildirdi.



HÜSEYİN KÖTÜCE: Örgütün "MİT mahrem yapılanması"nda yer aldı, "Yusuf" kod ismini kullandı. 2013-2017 arasında BTK'de çalıştı. Karlov'un koruma kullanıp kullanmadığı, güvenliğinin nasıl sağlandığı bilgilerini, kendisine bağlı Akalın'dan temin ederek Cemal Karaata'ya iletti. İfadesinde, cemaat içerisinde abisi olan "Sadık" kod isimli Karaata'nın 'Rusya Büyükelçiliği ile ilgili bilgiler' istediğini, bunun üzerine Akalın'dan bilgiler aldığını ve bunları Karaata'ya teslim ettiğini anlattı. Suikastçı Altıntaş'ın örgüt "öğretmeni" olarak görev yapan Şahin Söğüt ile 2016 ve 2017'de üç defa irtibat kurduğu tespit edildi.



CEMAL KARAATA: "Sadık" ve "Yavuz" kod isimlerini kullandı. MİT'in ana karargahında yer alan örgüt mensuplarının "büyük mahrem ağabeyliğini" ve bazı birimlerin örgütsel sorumluluğunu yaptı, gizli bilgi ve belgeleri temin etti. Şubat 2016'da saldırı hazırlığı amacıyla Büyükelçi Karlov'un koruma kullanıp kullanmadığı, güvenliğinin nasıl sağlandığı hususlarındaki bilgileri kendisine bağlı "mahrem imam" Kötüce vasıtasıyla eski MİT mensubu Akalın'dan temin ederek, "MİT Türkiye imamı" olan şüpheli Cengiz Özkan'a ve örgüt elebaşı Gülen'e iletti. Gülen'in talimatından sonra Bank Asya hesabını 29 bin liradan fazla artırdı. Kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğünde ve Feza Gazetecilik AŞ'de çalıştı.



Saldırgan Altıntaş'ın örgüt içerisindeki "zümre başkanı" olan Salih Yılmaz ve örgütün tepe yönetimiyle irtibatları belirlendi. 15 Temmuz'dan bu yana firari durumda.



CENGİZ ÖZKAN: Örgütün "MİT Türkiye imamı". Örgütte “Doktor Selman” ve “Vedat” kod isimlerini kullandı. Teşkilatın gizli bilgi ve belgelerini temin etti. Şubat 2016'da Karlov'un koruma kullanıp kullanmadığı, güvenliğinin nasıl sağlandığı gibi bilgileri Karaata ve Kötüce vasıtasıyla Vehbi Kürşad Akalın'dan temin ederek örgüt lideri Gülen'e iletti.



Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'ya 55 bin lira yatırdı. Eşinin FETÖ/PDY yöneticisi Cemil Koca ile irtibatı belirlendi. Son olarak Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri AŞ'de çalıştı. Firari olarak aranıyor.



HAYREDDİN AYDINBAŞ: Karlov'a saldırı kararının alınmasından sonra örgüt yöneticisi Şerif Ali Tekalan'ın talimatı doğrultusunda Mustafa Timur Özkan ile sergi organizasyonu konusunda çalıştı. ByLock kullandı. Örgüt içerisinde "Selim" kod ismiyle faaliyet yürüttü, örgüte eleman kazandırmaya çalıştı. Örgütün çaldığı bazı sınavların sorularını örgüt mensuplarına verdiği belirlendi.



İstanbul'da hakkında yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Örgütte yer aldığını, ancak 2008'de ayrıldığını iddia etti.



Örgütün tepe yönetiminden üç isimle irtibatı belirlendi. Kasım 2013-Haziran 2014 arasında Hazar Strateji Derneğinin sahibi olduğu Hazar İletişim Tanıtım ve Yayıncılık AŞ'de çalıştı. Söz konusu dernek, darbe girişimi sonrası kapatıldı.



MUSTAFA TİMUR ÖZKAN: Ankaralı Gezginler Grubu'nun kurucusu. Şüphelilerden Tekalan ile 2008-2015 arasında 25 adet mail yazışması belirlendi. Karlov'a yönelik saldırı kararının alınmasından sonra, Tekalan'ın talimatı doğrultusunda Hayreddin Aydınbaş ile birlikte sergi organizasyonunun yapılması konusunda çalıştı.



Serginin 20 Aralık 2016'da, Moskova'da Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının Suriye ihtilafının sonlandırılmasına yönelik olarak siyasi süreci canlandırmak amacıyla yapacakları toplantıdan bir gün önce yapılması amacıyla çaba sarf etti ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği yetkililerini bu yönde yönlendirdi.



RAMAZAN YÜCEL: Eski polis. Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Bir süre Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde de görev yaptı. Suikastçı Altıntaş'ın "vekil abiliği" yaptığı ileri sürüldü. Telefonunda ByLock tespit edildi. Kilis ve Hakkari'de çeşitli soruşturmalarda bazı kimseler, Yücel'in örgüt mensubu olduğu yönünde beyan verdi.



EMRULLAH USLU: Rütbesi alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü personeli. ABD'de yaşayan örgüt mensuplarından. FETÖ/PDY'ye ilişkin birçok davada yargılanıyor. Örgüt içerisinde "sorumlu" düzeyde. "Gazeteci-yazar" kimliği ile biliniyor. Örgütün yöneticilerinden Alaeddin Kaya, Ali Çelik, Osman Hilmi Özdil ve Önder Aytaç ile irtibatı belirlendi.



Saldırgan Altıntaş'ın FETÖ/PDY'nin amacı doğrultusunda düzenlediği saldırının ardından sosyal medya üzerinden algı operasyonu başlattı. Ülke ve dünya kamuoyunu yanıltmak amacıyla saldırı arkasında El Kaide-El Nusra terör örgütlerinin olduğuna yönelik paylaşımlarda bulundu.

