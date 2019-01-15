Son dakika: BUDO bazı seferleri iptal etti
Bursa - İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.
BUDO’nun resmi Internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bugün iptal edilen seferler şöyle:
16.00 Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle