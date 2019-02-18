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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ertan KILIÇ-Ozan URAL (DHA)
18.02.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Son dakika: Bomonti'de kaza... Lüks aracını bırakıp kaçtı

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Son dakika: Bomonti'de kaza... Lüks aracını bırakıp kaçtı

İSTANBUL Şişli Bomonti Tüneli çıkışında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Köprüden uçmaktan son anda kurtulan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulunca, son model lüks aracını bırakıp kaçtı. Kazayı ihbar eden Nail Körismail, "Çocuğu çıkarttım arabadan. 'Otur bir sakinleş' dedim. Arkamı döndüm, baktım koşa koşa kaçtı..." dedi.

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  • Kazada ölümden dönen sürücü, otomobili bırakıp kaçtı
  • Kazada ölümden dönen sürücü, otomobili bırakıp kaçtı
  • Kazada ölümden dönen sürücü, otomobili bırakıp kaçtı
  • Kazada ölümden dönen sürücü, otomobili bırakıp kaçtı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Beşiktaş-Bomonti Tüneli Kasımpaşa çıkışında meydana geldi. Beşiktaş istikametinden tünele giren 34 BLC 770 plakalı otomobil, sürücünün tünel çıkışında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Sürüklenen araç yaklaşık 50 metre sonra durabildi. İçinde bir kişinin olduğu öğrenilen otomobil köprüden düşmekten son anda kurtulurken, otomobilden kopan parçalar köprünün altında savruldu. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden inen ve ismi henüz belirlenemeyen sürücü ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, tünelin Kasımpaşa istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de çevrede bir süre temizlik ve onarım çalışması yaptı. Otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı. 

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Kazanın olduğu sırada yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışan, Nail Körismail olay anını ve yaşananları anlattı. Patlama sesine benzer bir ses duyduğunu söyleyen Körismail, "Lüks bir otomobilin kaza yaptığını gördüm. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra aracın sürücüsünü dışarı çıkardım. Otur bir sakinleş dedim. Arkamı döndüğümde, sürücünün telefonunu da alarak köprüden aşağı doğru koşa koşa kaçtığını gördüm. Bir arkadaş peşinden gitti yakalamak için ama taksiye binerek kaçtığını söyledi" diye konuştu.

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Son 24 saatte ne oldu? (17.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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