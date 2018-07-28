Son dakika.. Boğaz'da gemi arızası.. Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Yunanistan bandıralı gemi Boğaz'da arızalandı. Kıyı Emniyeti römorkörleri gemiyi çekerken, Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.
İSTANBUL Boğazı’ndan Karadeniz’e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı. Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler arızalanan tankere müdahale ediyor.
Yunanistan bandıralı Nissos Therassıa isimli 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi arızalandı. Karadeniz’e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğaz’ı kapatıldı. Kıyı emniyetine bağlı römorkorlar arızalanan gemiyi çekerek açığa götürüyor.
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