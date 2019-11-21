Son dakika: Biri “Gri” kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist teslim oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride aranan olmak üzere 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri “Gri” kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist Güvenlik Güçleri’ne teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/X3uux779kC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 21 Kasım 2019
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