Son dakika... Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde yol çöktü
İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.
Alınan bilgiye göre, Nispetiye Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. Bu nedenle yolda yaklaşık 1,5 metre çapında çukur oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, trafik akışının kontrollü sağlanmasını sağlarken, belediye ekipleri de çalışmaya başladı.
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