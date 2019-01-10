Son dakika: Bazı İDO seferleri iptal edildi
İDO seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Akşam saatlerinde gerçekleşecek olan seferlerin iptal edildiğini açıklayan İDO, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımladı. İşte, İDO'nun iptal ettiği seferlerin listesi
İDO iptal edilen seferler listesi, işletmenin internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, 10 Ocak tarihinde iptal edilen İDO seferleri listesi;
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 10.01.2019 17:50 - 18:30
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 10.01.2019 18:45 - 21:45
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.01.2019 19:00 - 20:55
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 17:50 - 19:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 19:50 - 21:45
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 10.01.2019 18:40 - 19:20
Beşiktaş-Bostancı 10.01.2019 18:30 - 19:00
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