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Arif ARSLAN/BATMA, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 08:39,Son Güncelleme:/

Son dakika: DEAŞ'a darbe üzerine darbe! Operasyonla yakalandılar

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Son dakika: DEAŞ'a darbe üzerine darbe! Operasyonla yakalandılar

Batman'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da da DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu düzenlenen operasyonla yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na terör örgütü DEAŞ’a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen güvenlik güçleri, DEAŞ mensuplarına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon başlattı. Operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

ANKARA'DA DA OPERASYON

Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

 

 

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