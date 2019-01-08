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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.01.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Son dakika... Balyoz savcılarından Hüseyin Kaplan hakkında flaş gelişme

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Son dakika... Balyoz savcılarından Hüseyin Kaplan hakkında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen “Balyoz Planı” davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kaplan'ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Kaplan ve avukatı katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Kaplan'ın FETÖ'nün 2014 HSYK seçimleri öncesi oluşturduğu gizli haberleşme ağıyla HSYK üyeliğine aday olan sözde bağımsız adaylarının alacağı muhtemel oyları hesaplamak ve çoğunluğu kendi mensuplarından olan adayların seçimde oy kullanmasını sağlamak amacıyla örgüt içi iletişim programı ByLock'u kullandığı kaydedildi.

Meslekten ihraç edilen HSYK eski müfettişinin, İstanbul Adliyesi'nin 2013 yılı denetiminde, sanık hakkında görev yaptığı davalardaki usulsüzlüklere ilişkin birçok iddia ve şikayet bulunduğu halde, objektif kriterlerden ve yerleşik uygulamalardan uzak, örgütsel amaç ve politikalar doğrultusunda sanığın parlatılması, hakkındaki olumsuz düşüncelerin bertaraf edilmesi ve gelecekte önemli görevlere getirilmesi sağlamak amacıyla tam bir örgütsel dayanışma sergileyerek sanığa yüksek not (85) verildiği belirtilen mütalaada, bu verilen notun ardından raportör incelemesinde sanığın notunun 77'ye indirildiği vurgulandı.

Mütalaada, sanığın yaklaşık 30 yıl boyunca terör örgütü içerisinde yer aldığı, cemaat evlerinde kaldığı, ev abiliği, semt abiliği ve bölge abiliği yaptığı, sohbet gruplarına katıldığı, Ankara'ya gittiğinde FETÖ/PDY mensubu tetkik hakimlerinin evlerinde kaldığı belirtilerek, 2014 HSYK seçimlerinde yoğun şekilde FETÖ'nün sözde bağımsız adayları lehine çalışıp oy isteyen sanığın adliyede görev yapan hakim ve savcılar hakkında fişleme faaliyetinde bulunduğu, Gölcük Cumhuriyet savcısıyken Poyrazköy soruşturması ile ilgili talimat araması yaptığı kaydedildi.

Sanık Kaplan hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından dava açıldığı ancak suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu maddelerden beraatine karar verilmesi istenen mütalaada, sanık Kaplan'ın örgüt içindeki konumuna bağlı kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve güttüğü amaç göz önüne alınarak alt sınırdan ayrılmak suretiyle “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mütalaada sanığın tutukluluk halinin de devamı yönünde karar verilmesi istendi. Mütalaanın ardından söz alan sanık Kaplan, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık ile avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. 

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