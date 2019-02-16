Son dakika... Balat'ta 3 katlı bina çöktü
İstanbul Balat'ta 3 katlı eski bir binada çökme meydana geldi.
Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Balat'ta sokaklar dar olduğu için itfaiye ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği belirtilerek, vatandaşlardan arabalarını sokaklardan çekmeleri istendi.
Görgü tanıklarının 'içerde tadilat vardı' demesi üzerine itfaiye yetkilileri enkaz altında kalan olup olmadığını araştırdı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden bina çökmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi, Çorbası Çeşme Sokak'ta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi.
Binanın çökmeden önceki hali (Fotoğraf: Fırat ALKAÇ / HÜRRİYET)
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