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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
16.02.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Son dakika... Balat'ta 3 katlı bina çöktü

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr

İstanbul Balat'ta 3 katlı eski bir binada çökme meydana geldi.

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  • Balatta eski bina çöktü
  • Balatta eski bina çöktü
  • Balatta eski bina çöktü
  • Balatta eski bina çöktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Balat'ta sokaklar dar olduğu için itfaiye ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği belirtilerek, vatandaşlardan arabalarını sokaklardan çekmeleri istendi.

Görgü tanıklarının 'içerde tadilat vardı' demesi üzerine itfaiye yetkilileri enkaz altında kalan olup olmadığını araştırdı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA 

İstanbul Valiliği'nden bina çökmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi, Çorbası Çeşme Sokak'ta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi.

Son dakika... Balatta 3 katlı bina çöktü

Binanın çökmeden önceki hali (Fotoğraf: Fırat ALKAÇ / HÜRRİYET)

Balat'ta 3 katlı bina çöktü
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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