Son dakika! Bakanlık açıkladı... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Sabah saatlerinde Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.
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