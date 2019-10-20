Son dakika... Bakan Akar CNN TÜRK'te son durumu paylaştı: 125 araç 30 ihlal
CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kimyasal silah, sivillere zarar ve ABD öncülüğündeki koalisyonun üyelerine yönelik saldırı iddialarını bir kez daha net sözlerle yalanladı Kimyasal silah kullanmamız "Söz konusu değil" ifadelerini kullanan Akar "sivillere zarar verilmemesi için gayret içindeyiz" dedi. Akar ABD öncülüğündeki koalisyonun üyelerine yönelik saldırı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Akar sürecin ABD ile takip edildiğini belirterek Rasulayn'dan 125 aracın çıktığını ve 30 ihlal yapıldığını kaydetti.
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