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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
28.10.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar: Asla müsaade edilmeyecek

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Son dakika... Bakan Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bölgemizde 'Türkiye’ye rağmen' atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir.. Ülkemiz, insani değerlere olan bağlılığı ve güçlü demokrasisi ile mazlum ve mağdur milletlerin umudu olmayı günümüzde de atalarına yaraşır şekilde sürdürmektedir." dedi.

Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm olumsuzluklara rağmen asil milletin kahramanlık ve fedakarlığıyla kurulan Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. 

Asil Türk milletinin, kutsal vatan toprağını işgal girişiminde bulunan yedi düvele karşı 1919'da "Ya istiklal ya ölüm!" parolasıyla Milli Mücadele başlattığını anımsatan Akar, Türk milletinin Milli Mücadele'de vatanı, bayrağı, milli ve manevi değerleri uğruna destansı çaba göstererek büyük bir zafer kazandığını ve bu zaferi 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırdığını vurguladı. 

Bulunduğu coğrafyanın jeopolitik önemine bağlı olarak pek çok zorlukla karşılaşan genç Cumhuriyet'in, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi ile bu zorluklar karşısında yılmadan mücadele ettiğinin ve "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefini hiçbir zaman kaybetmediğinin altını çizen Akar, şunları kaydetti: 

"Dün olduğu gibi bugün de kederde ve kıvançta hep birlikte, omuz omuza hareket eden asil milletimiz, istiklalimize ve istikbalimize yönelik bir saldırı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bağımsızlığına, özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkarak karşılaştığı zorlukları birlik ve beraberlikle aşabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu birlik ve beraberlik içinde yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında kahraman ordumuza daima güvenen, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen asil milletimiz, 'ordu-millet' anlayışının en güzel örneklerini sergilemiştir. 
Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere vatanımıza ve birliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' anlayışı içinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, en son terörist de etkisiz hale getirilmeden bitmeyecektir." 

Akar, mesajına şöyle devam etti: 

"Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden hiçbir oluşuma, sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna, 'mavi vatanımız denizlerimizde ve hava sahamızda uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin ihlaline, bölgemizde 'Türkiye’ye rağmen' atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, çevresinde oluşan gerginlik ve çatışmalara, insanların yaşadıkları acılara kayıtsız kalmadan sorunların barışçıl, kalıcı ve adil yöntemlerle çözülmesinin önemine inanmaktadır. Bu doğrultuda tarih boyunca üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren ülkemiz, insani değerlere olan bağlılığı ve güçlü demokrasisi ile mazlum ve mağdur milletlerin umudu olmayı günümüzde de atalarına yaraşır şekilde sürdürmektedir." 

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kararlı adımlarla yürüyerek 2023 hedeflerine ulaşılacağına yürekten inandığını vurgulayan Akar, şu ifadeleri kullandı: 
"Bu duygu ve düşüncelerle, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Asil milletimizin ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyor, hepinize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum." 

 

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (28.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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