Antalya'da servis otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Turizm Merkezi Belek'e bir otelin personelini taşıyan Ümit Genç idaresindeki 07 YS 507 plakalı servis otobüsü, Kadriye Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan 14 kişi, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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