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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edildi

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Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riskine karşı eğitime yarın (çarşamba) ara verildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada "Yarın özellikle 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın işi olmadıkça açık alanlarda bulunmamasını tavsiye ediyoruz. Çiftçilerimizin de alabilecekleri önlemleri bu geceden almalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilçede okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Karaloğlu, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı kapsamında Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirilerek, valiliğimizce çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

FIRTINANIN HIZININ 100 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Akşam ve gece Kaş ile Finike arasındaki kıyı şeridinde ise fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine ulaşacağı, perşembe günü sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 hafta önce üst üste hortumların yaşandığı Antalya'da fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

VALİ KARALOĞLU CANLI YAYINDA UYARDI: SOKAĞA ÇIKMAYIN

CNN TÜRK canlı yayına katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün iki adet uyarısı oldu. Bu gece ve yarın Antalya'nın batı ilçelerinde fırtına hızının zaman zaman 100 km geçeceği ve hortum riski uyarısı nedeniyle vatandaşımıza valiliğimizin sitesinden, sosyal medya hesaplarından duyurmuş olduk. Antalya'nın batısında kalan ilçelerde de 1 gün özel ve resmi kreşten başlayarak tüm okullarda eğitime ara verdik.

Yarın özellikle 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın işi olmadıkça açık alanlarda bulunmamasını tavsiye ediyoruz. Eğer bir hortum riski görürlerse kapalı alanlarda muhafaza etmelerini öneriyoruz. Çiftçilerimizin de alabilecekleri önlemleri bu geceden almalarını tavsiye ediyoruz."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre 05.02.2019 Salı günü öğle saatlerinden sonra Antalya'nm batı kesimlerinde kuvvetlenecek rüzgarın doğu ve güneydoğudan kuvvetli ve zaman zaman FIRTINA (60-90 km/saat), akşam ve gece saatlerinde Kaş-Finike arasındaki kıyı şeridinde yer yer 100 km/saat üzeri hızda TAM FIRTINA şeklinde esmesi beklenmektedir.

Fırtınanın 07.02.2019 Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."


 

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