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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
04.03.2019 - 06:32, Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara'da tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın çıktı

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Son dakika: Ankara'da tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın çıktı

Başkentte tarihi Hamamönü bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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  • Tarihi çarşıda yangın
  • Tarihi çarşıda yangın
  • Tarihi çarşıda yangın
  • Tarihi çarşıda yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Altındağ'a bağlı Hamamönü Çarşısı'ndaki Sarıkadın Sokak'ta kafe restoran ve kına evi olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.

Kurtuluş bölgesinden gelen ekiplere, Siteler ve merkez istasyonundan gelen çok sayıda itfaiye ekibi destek verdi.  Alevler yangının çıktığı ahşap konağın her yanını sararken, bitişikteki binaların çatı ve bazı bölümleri de alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tarihi konak tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı bitişikteki konaklarda da hasar meydana geldi. Yangın sırasında rüzgarın etkisiyle bölgedeki binalar yoğun dumanın etkisi altında kaldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

BAŞKENTİN EN ESKİ YERLEŞİM YERİ

Ankara'nın en eski yerleşim yeri olan tarihi Hamamönü bölgesinde çok sayıda bina 2006 yılında yapılan restorasyon çalışmalarıyla yenilenmişti.

Yaklaşık 250 yapının bulunduğu bölge, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekerken, restore edilen tarihi evler; kafe, restoran ve el emeği ürünlerin satıldığı yerler olarak turizme kazandırılmıştı.

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