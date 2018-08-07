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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
07.08.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara’da 'Özel Akıllı Okullar' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var…

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Son dakika: Ankara’da 'Özel Akıllı Okullar' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'nın bir çok ilçesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullar ile ilgili Sulh Ceza Mahkemesinden şirketlerin ve bağlı özel akıllı okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alındığını açıkladı. Başsavcılık, okul yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen öğretmenlerin de arasında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın birçok ilçesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullarına yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgüt ile irtibatı tespit edilen okul yöneticisi ve öğretmenlerden oluşan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Okul sahibi İdris Yurteri'nin ByLock kullanıcısı olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin başındaki darbeci eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012'de aynı otelde konakladığı tespit edildi. 

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalara hız kesmeden devam eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak  ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada ve 13  farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullarının yönetici ve bazı öğretmenlerinin örgüt ile irtibatlarını tespit etti. Bu yönde soruşturmayı derinleştiren başsavcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Mahkemesince şirketlerin ve bağlı Özel Akıllı Okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alındı.

Başsavcılık, örgüt ile irtibatları tespit edilen okul yöneticisi ve öğretmenlerden oluşan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen Özel Akıllı Okulların sahibi ve şirketlerin yöneticisi İdris Yurteri'nin FETÖ'nin kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Yurteri'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini organize eden darbeci eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012'de Afyon'daki bir otelde konakladığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.

 

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