Son dakika... Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın: 5 işçi yaşamını yitirdi
Ankara'da mobilyacılar sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler, ilk anda binada mahsur kalan 5 kişiyi binanın pencerelerini kırıp merdivenli araçla kurtardı. Yaralı 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
5 İŞÇİ ÖLDÜ
Ankara’nın Altındağ ilçesinde Sitelerde çıkan yangınla ilgiliÿİçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olay yerine gelerek incelemede bulundu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ersoy, yangında 5 Suriye uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yangının binanın bodrum katında başladığını belirten Ersoy, "Koltuk imalatı yapılan bir yer. Saat 18.00 sıralarında başlıyor yangın. O sırada 5 Suriyeli alt katta dumandan etkilenmemek için yukarıya kaçmış. Yangın da yukarıya ulaştığında 5’ini de kaybettik maalesef. 3’ünün kimliğini tespit ettik, diğerlerinin tespit çalışması sürüyor. Yangın şu anda kontrol altında" dedi.
Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. İtfaiyecilere ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürürken, çevrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
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