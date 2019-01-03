Son dakika: Ankara'da hareketli dakikalar... ABD'li heyet adliyede
FETÖ ile ilgili görüşmeler için Ankara'ya gelen ve aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu heyet, temaslarına Ankara Adliyesi'nde başladı. CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal'ın edindiği bilgiye göre; ABD'li heyetin FETÖ imamı Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracaklarını bildirdi.
ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) ilgili Türkiye’nin ABD’ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara’ya geldi. ABD’li heyet bugün ilk olarak temaslarına Ankara Adliyesinde başladı. Heyet, Ankara Adliyesinde bir gün önce hazırlanan ve boyanan duruşma salonunda görülen FETÖ davasını izledi. ABD’li heyetin izlediği duruşma ile ilgili olarak basın mensupları henüz bilgilendirilmedi.
Duruşmanın şu dakikalarda devam ettiği bildirildi. Heyet, yarın da Ankara Emniyetine giderek devam eden soruşturma ve uygulanan usuller hakkında bilgi alacağı bildirildi.
ABD'den gelen heyetin Ankara Adliyesi'nde video konferansla FETÖ imam Kemal Batmaz'ın ve bazı FETÖ üyelerinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.
Gelişmeler birazdan...
Kemal Batmaz 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde böyle görüntülenmişti
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