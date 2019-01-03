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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Oya ARMUTÇU-Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
03.01.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara'da hareketli dakikalar... ABD'li heyet adliyede

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr

FETÖ ile ilgili görüşmeler için Ankara'ya gelen ve aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu heyet, temaslarına Ankara Adliyesi'nde başladı. CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal'ın edindiği bilgiye göre; ABD'li heyetin FETÖ imamı Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracaklarını bildirdi.

ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) ilgili Türkiye’nin ABD’ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara’ya geldi. ABD’li heyet bugün ilk olarak temaslarına Ankara Adliyesinde başladı. Heyet, Ankara Adliyesinde bir gün önce hazırlanan ve boyanan duruşma salonunda görülen FETÖ davasını izledi. ABD’li heyetin izlediği duruşma ile ilgili olarak basın mensupları henüz bilgilendirilmedi.

Duruşmanın şu dakikalarda devam ettiği bildirildi. Heyet, yarın da Ankara Emniyetine giderek devam eden soruşturma ve uygulanan usuller hakkında bilgi alacağı bildirildi.

ABD'den gelen heyetin Ankara Adliyesi'nde video konferansla FETÖ imam Kemal Batmaz'ın ve bazı FETÖ üyelerinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.

Gelişmeler birazdan...

Son dakika: Ankarada hareketli dakikalar... ABDli heyet adliyede

Kemal Batmaz 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde böyle görüntülenmişti

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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