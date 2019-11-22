Son dakika: Operasyon haberleri art arda geliyor! Çok sayıda ilde gözaltı kararı...
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 53'ü, 22 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Ayrıca, Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen eski 2'si teğmen, 90'ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 53 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
BURSA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem imamlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında rütbeli askerler ve askeri okuldan ilişiği kesilen öğrencilerin bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.
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