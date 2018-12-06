Son dakika... Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı: Yaralılar var
Başkent Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.
Başkent'in en yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu Kızılay Meydanı'nda plakası henüz belirlenemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, bugün saat 15.30 sıralarında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekiler ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Gaz kaçağına karşı otobüs çevresinde önlem alındı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.
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