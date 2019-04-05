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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.04.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti'den Ankara için yeni açıklama

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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan açıklama yaptı. Özcan, "Tüm Ankara’daki 12 bin 180 sandığın sayılması talebiyle İl Seçim Kurulu’na müracaatımızı yapmış durumdayız" dedi.

Özcan şunları söyledi:

Kullanılan oyların ilçe seçim kurullarınca yeniden sayımıyla ilgili talepte bulunmamıza rağmen, talebimiz hukuka ve yasaya aykırı şekilde; Akyurt, Ayaş, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Yeni Mahalle, Çankaya 1-2-3'üncü seçim kurullarında reddedilmiştir.

Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya 4'üncü seçim kurulu, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar'da ise talebimizin tamamı kabul edilmesi gerekirken kısmen kabul edilmiştir.

Kabul edilen ilçe seçim kurulları fahiş orandaki geçersiz oylar nazara alındığında, bu denli fahiş miktarda geçersiz oyun bir sandıkta çıkmış olması hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden yeniden sayıma karar verilmiştir.

İlçe seçim kurullarınca yapılan sayımlarda partimizin oyu 1807 olarak artmıştır. Yaptığımız incelemelerde sandıklarda birçok sandıkta, sandık sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği, bu şekilde seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görülmektedir. Asıl olan temel bir hakkın korunması olup, belirlenen usul kuralları, hakkın güvenli şekilde kullanılmasına temin edilen araç niteliğindedir.

Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin oy sayım sırasında, kanunları gereği gibi yerine getirmemeleri nedeniyle seçim sonrası ortaya çıkan kaosu önlemek ve seçim güvenliğini sağlmak, itirazlar sonucunda da mümkün olmamıştır.

Şimdi ise geçersiz oyların sayımında ortaya çıkan fahiş maddi hatalar, hukuka aykırılıklar içerir somut sonuçlar göz önünde tutularak kamuoyunun tereddütlerinin giderilmesi, hukuk devleti olmanın gereği, seçmenin iradesinin sandığa yansıması, birbirleriyle çelişen hata ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle İl Seçim Kurulu'na müracaatımızı bugün itibariyle yapmış durumdayız.

 

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