Son dakika: AK Parti teklif verdi! Trafikte yeni cezalar geliyor…
Trafikte çakar ışık kullananlar 1002 lira para cezası ödeyecek. Aynı suçu tekrar edenler trafikten men edilecek. Kırmızı ışık ihlali halinde 235 TL ceza ödenecek. Emniyet şeridi cezası 1002 TL’ye yükseliyor. Cep telefonu kullanmanın cezası 235 TL'ye yükselecek...
Spin ve drift olarak ifade edilen tehlikeli hareketleri yapanlar 5 bin 10 lira para cezası ile cezalandırılacaklar ve 60 gün trafikten men edilecekler.
Ayrıntılar birazdan...
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