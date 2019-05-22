Son dakika: AK Parti MYK toplantısı başladı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 16.30’da başladı.
Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in MYK toplantısının gündemine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
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