Son Dakika... AK Parti 14 ilin belediye başkan adayını açıklayacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını bugün açıklayacak.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (perşembe) partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.
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