Son dakika: Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 32 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, şantaj, malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma, cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor.
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