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Gündem
AA
09.12.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Son dakika... Adalet Bakanı Gül: Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıyoruz

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Son dakika... Adalet Bakanı Gül: Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıyoruz

Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili olarak ''Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık" dedi. Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırladıklarını söyleyen Bakan Gül, ''Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız'' diye konuştu.

Bakan Gül ayrıca "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz. Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız" ifadelerini kullandı. 

 

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