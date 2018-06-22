Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Adalet Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

    Adalet Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

    Hürriyet Haber
    22.06.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül canlı yayında açıklamalarda bulundu. FETÖ ile mücadeleye ilişkin konuşan Gül, "Türk yargısı polisimiz bilgilere ulaştılar. Bu hususla ilgili de hem iade dosyasına, hem bu süreçte yargılama, mahkemelerde tiyatro oynayanların da ‘bilmedim görmedim’ diyenlerin de tüm ezberini bozacak ve bunların ne olduğunu herkesin göreceği yeni delillere ulaşıldı, ulaşılıyor" dedi.

    15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra darbeyle ilgili Türk yargısı yoğun bir çalışma içine girdi. Ve son gelişmelerde bizim bu darbe girişimine tiyatro diyenleri üzecek ve bu işin gerçeğini öğrenmek isteyenler için de çok önemli gelişmelere, Türk yargısı polisimiz bilgilere ulaştılar. Bu hususla ilgili de hem iade dosyasına, hem bu süreçte yargılama, mahkemelerde tiyatro oynayanların da ‘bilmedim görmedim’ diyenlerin de tüm ezberini bozacak ve bunların ne olduğunu herkesin göreceği yeni delillere ulaşıldı, ulaşılıyor.

    Bu yargılamada bir delil değil, bir çok delil var. Ve bunların hepsi de bu darbenin FETÖ tarafından bizzat yapıldığını, bir darbe olduğunu açıkça göstermektedir. CHP bu işe tiyatro olarak bakmaya devam etsin. Ama Türk yargısı bütün bu delilere ulaşmaya devam ediyor.

    Oldukça ciddi deliler de çıkıyor. Önceden de çok ciddi deliller vardı zaten. Bundan sonra yeni çıkacak yeni delillerle ilgili yargılamalar, delillerin deşifresi devam ediyor, devam edecek. Ama bizim açımızdan da yargılamalarla ilgili çok önemli gelişme oldu diyebiliriz. İlgili makamlarla paylaşılacaktır. Ben Türk yargısına, emniyet ve istihbarat teşkilatımıza gösterdikleri gayret için teşekkür ediyorum.

     

    Bakan açıkladı: Yarın öbür gün okursunuz. Yeni bir belge daha çıktıBakan açıkladı: 'Yarın öbür gün okursunuz. Yeni bir belge daha çıktı'

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (22.06.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Adalet Bakanı , Abdulhamit Gül , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri