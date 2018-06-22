Adalet Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra darbeyle ilgili Türk yargısı yoğun bir çalışma içine girdi. Ve son gelişmelerde bizim bu darbe girişimine tiyatro diyenleri üzecek ve bu işin gerçeğini öğrenmek isteyenler için de çok önemli gelişmelere, Türk yargısı polisimiz bilgilere ulaştılar. Bu hususla ilgili de hem iade dosyasına, hem bu süreçte yargılama, mahkemelerde tiyatro oynayanların da ‘bilmedim görmedim’ diyenlerin de tüm ezberini bozacak ve bunların ne olduğunu herkesin göreceği yeni delillere ulaşıldı, ulaşılıyor.

Bu yargılamada bir delil değil, bir çok delil var. Ve bunların hepsi de bu darbenin FETÖ tarafından bizzat yapıldığını, bir darbe olduğunu açıkça göstermektedir. CHP bu işe tiyatro olarak bakmaya devam etsin. Ama Türk yargısı bütün bu delilere ulaşmaya devam ediyor.

Oldukça ciddi deliler de çıkıyor. Önceden de çok ciddi deliller vardı zaten. Bundan sonra yeni çıkacak yeni delillerle ilgili yargılamalar, delillerin deşifresi devam ediyor, devam edecek. Ama bizim açımızdan da yargılamalarla ilgili çok önemli gelişme oldu diyebiliriz. İlgili makamlarla paylaşılacaktır. Ben Türk yargısına, emniyet ve istihbarat teşkilatımıza gösterdikleri gayret için teşekkür ediyorum.

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