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    Son dakika… ABD’nin F-35 kararına Başbakan Yıldırım’dan sert tepki

    Hürriyet Haber
    19.06.2018 - 10:46 | Son Güncelleme:

    ABD Senatosu'nun F35 kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. Bu teşebbüsler esef verici, stratejik ortaklığın ruhuna aykırı" dedi. Başbakan Yıldırım ayrıca 24 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde vatandaşlık hakkı kazanan yaklaşık 30 bin Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı.

    Binali Yıldırım, ABD Senatosu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının da satışına şerh koyan savunma yasasını onaylamasına ilişkin “ABD’deki bu teşebbüsler esef verici, stratejik ortaklığın ruhuna aykırı. Bu talihsiz bir gelişme, alternatifsiz değiliz… Bu ambargolar zafiyete neden olmaz” ifadelerini kullandı.

    ABD senatosu F-35'leri Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen kanunu onaylamıştı. Ancak bu nihai karar değil.

    Senatodan geçen yasaya göre F-35 savaş uçakları ancak Türkiye'nin NATO ittifakına tehdit oluşturmadığının ABD Başkanı Donald Trump tarafından tescil edilmesi halinde teslim edilebilecek.

    "30 BİN SURİYELİ OY KULLANACAK"

    Başbakan, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde vatandaşlık hakkı kazanan yaklaşık 30 bin Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı.

    ''MÜNBİÇ KONUSUNDA 90 GÜNLÜK BİR YOL HARİTASI YAPTIK''

    Başbakan Binali Yıldırım, “Münbiç konusunda 90 günlük bir yol haritası yaptık. Münbiç’te bizim askerlerimiz ve Amerikalılar devriye görevi yapıyor. YPG - PYD unsurlarının oradan tamamen çıkarılması ve oranın, asli unsurlarına teslimi olacak" dedi.

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