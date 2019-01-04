Son dakika: ABD'li heyetin Ankara ziyaretinde yeni gelişme
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sanıkların ifadelerinin ABD'deki FETÖ'cülerin iade edilmesinde delil olarak kullanılabilecek.
ABD'li heyetin Ankara ziyareti sonrası, Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sanıkların ifadelerinin ABD'deki FETÖ'cülerin iadesinde delil olarak kullanılabilecek. ABD'li heyetin üzerinde en çok durduğu 2 isim 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek oldu. Heyetin talebi üzerine bu iki ismin darbe gecesi ele geçirilen cep telefonlarının imajları tutanakla teslim edildi.
ABD'li heyete Akıncı Üssü iddianamesi referans alınarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamların darbe ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantıları anlatıldı. Darbe gecesi yaşananlar, bombalanan yerler, şehit ve gazilerin durumları tek tek anlatıldı.
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