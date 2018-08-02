Son dakika... ABD ile yaptırım krizinde yeni gelişme
Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, ABD ile yürütülen görüşmelerin pozitif bir şekilde devam ettiği ve kısa vadede olumlu sonuç beklendiği belirtildi.
ABD'nin iki Türk bakana yaptırım uygulama kararının ardından Ankara'dan açıklama geldi. Diplomatik kaynaklar, yaşanan krize ilişkin, "İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor" şeklinde konuştu.
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