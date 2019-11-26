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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erol AKKIR- Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA (DHA)
26.11.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Son dakika... 4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı

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Son dakika... 4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 4'üncü çit kol nakli, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı. AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, aynı bölümün Anabilim Dalı Başkanı olan eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat 6 saat sürdü.

AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları bağışlandı. Ailenin uzuv bağışında bulunduğunu açıklaması üzerine Prof. Dr. Ömer Özkan, eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi, yaklaşık 4 saat süren operasyonla bağışlanan kolları aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi tetkiklerin ardından 2015 yılında güneş paneli tamiri yaparken elektrik akımına kapılıp çift kolunu kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek'i nakil için çağırdı.

NAKİL 6 SAAT SÜRDÜ

Antalya'da oturan Yusuf Oğuz Şimşek, tetkiklerin ardından dün gece nakil için ameliyata alındı. Prof. Dr. Özkan ve 25 kişilik ekibi, dün gece nakil operasyonuna başladı. Türkiye'nin ilk uzuv nakillerini yaparak dünya tıp tarihine isimlerini yazdıran deneyimli ekip, yaklaşık 6 saat süren operasyonla Şimşek'e çift kol naklini gerçekleştirdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekibin yaptığı nakil sonrasında Yusuf Oğuz Şimşek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Şimşek'in herhangi bir komplikasyon olmaması halinde 10 gün içinde normal servise alınması bekleniyor.

ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Adı açıklanmayan ve dün beyin ölümü gerçekleşen erkek donörün, 1.5 ay önce organlarının bağışlanmasına dair vasiyet bıraktığı, üzerinden de organ bağış kaydı çıktığı belirtildi.

Son dakika... 4üncü çift kol nakli Antalyada yapıldı

 

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