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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
22.11.2018 - 18:32, Son Güncelleme:

Son dakika... 3 spor adamı hakkında FETÖ'den takipsizlik

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Son dakika... 3 spor adamı hakkında FETÖ'den takipsizlik

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve futbol yorumcusu eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal hakkında FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik, 'örgüt üyeliği' suçundan başlatılan soruşturmada 'delil yetersizliği' gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.  Savcılık, gizli tanık ifadesi üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili kararın, ifadeleri alınmayan 3 isme tebliğ edilmesine gerek olmadığını bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Zaman' kod adlı gizli tanığın verdiği ifade üzerine Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve futbol yorumcusu eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal hakkında soruşturma başlatılmıştı.  'Zaman' kod adlı gizli tanık ifadesinde Galatasaray futbol takımında bulunan bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Fetullah Gülen tarafından verilen özel sohbetlere katıldığını, bu sohbetlere katılan futbolcuların şakirt olduğunu ileri sürmüştü. 

BYLOCK ÇIKMADI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 3 isim hakkında polis, FETÖ ile irtibatlarının bulunup bulunmadığı yönünde araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda ise Bülent Korkmaz, Ertuğrul Sağlam ve Hakan Ünsal'ın Bylock programı kullananlar listesinde yer almadıkları, örgütün vakıf, sendika ve derneklerine üye olmadıkları, örgütün bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde bulunmadıkları, Bank Asya'da hesaplarının olmadığı, örgütün kurum, kuruluş ve firmalarında SGK kayıtlarına rastlanmadığı belirlendi.  Şüphelilerden Bülent Korkmaz'ın telefon kayıtlarında örgüt yöneticileri ile görüşmelerine rastlanamazken, Ertuğrul Sağlam'ın 2010, 2011 ve 2012 yıllarında toplam 13 kez örgütün tepe yönetiminde bulunan Hidayet Karaca ile görüştüğü ve mesajlaştığı belirlendi. Hakan Ünsal'ın da örgütün tepe yöneticisi Alaattin Kaya ile 2009 yılında bir kez görüştüğü ortaya çıktı. 

 "ÖRGÜTLE ORGANİK BAĞLARI BULUNMADI"

Savcılık da FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliği suçlaması yöneltilen şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.  Kararında, '2013 yılı öncesinde örgütün dini toplantılarına katılmak ve para vermekten ibaret eylemler, şüphelilerin konum ve kişisel özellikleri dikkate alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemez' diyen savcılık, "Şüphelilerin terör örgütüne organik şekilde bağlı olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren örgütsel tabirle 'şakirtlik/şakirdelik' denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediklerine dair delil elde edilememiştir" ifadelerini kullandı.  Gizli tanık 'Zaman'ın ifadesinde geçen iddiaların, kamuoyunda çok uzun yıllar önce haber yapıldığı, bu haberlerin tarihinin ise FETÖ'nün terör örgütü olarak kabul edilmediği yıllar olduğu anlatıldı.  Savcılık, soruşturma kapsamında ifadeleri alınmayan şüphelilere, kararın tebliğine gerek olmadığına da karar verdi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önceki günde Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 'iddiaların soyut olduğu' gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (22.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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