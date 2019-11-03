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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.11.2019 - 00:27, Son Güncelleme:

15’e yakın polis ekibi sevk edildi... Ortalığı birbirine kattılar

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15’e yakın polis ekibi sevk edildi... Ortalığı birbirine kattılar

Denizli’de şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslar üstlerindeki uyuşturucuyu polise yakalatınca arbede çıkarıp uyuşturucuyu da alarak otele kaçtı. Kaçtıkları otelde de kargaşa çıkarıp ortalığı bir birine katan şahıslar emniyeti alarma geçirirken, bölgeye sevk edilen 15’e yakın ekip olaylara karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın ardından polis ellerinde fenerler ile yerde yaklaşık yarım saat uyuşturucu poşeti aradı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede devriye gezin şahin ekiplerde görevli bir polis memuru şüphe üzerine 20 DJ 209 plakalı otomobili durdurarak araç içindeki 2 şahsın kimlik sorgulamasını yapmak istedi. Bu sırada şahısların şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark eden polis memuru şahıslardan birisinin üstünü aradı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bunun üzerine 2 şahıs arbede çıkardı. Yere düşen uyuşturucuyu alan şahıslar polisten kaçarak bir otele girdi. Bunun üzerine polis ekibi bölgeye takviye ekipler istedi. İçeri giren şahıslar otelde de arbede çıkararak görevliler ile kavga etmeye başladı.

“4 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI”

Kavga sonrası ortalığı birbirine katan şahıslar dışarı çıkmamakta direnince bölgeye gelen 15’e yakın polis ekibi sevk edildi. Ekipler uyuşturucu ile polisten kaçıp kavgaya karışan M.Ö., Ö.E., S.D. ve R.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahsın üzerindeki uyuşturucuya da el koyan ekipler ayrıca eğlence merkezinde yaptıkları aramada bir de ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

“YERDE UYUŞTURUCU ARADI”

Bölgeye gelen onlarca polis, ellerinde fenerler ile ilk arbedenin yaşandığı yerde, başka uyuşturucu poşetleri olabileceğini düşünerek arama yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Emniyeti adeta alarma geçiren olayın ardından gözaltına alınan şahıslar karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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