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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.09.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Son dakika... 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni soruşturma

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Son dakika... 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin "Milli Müdafaa Vasıtalarını Kasten Tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, TSK envanterindeki araç, silah, mühimmat ve sair harp malzemesini askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılması ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren birlik komutanları ile bu talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında "Milli Müdafaa Vasıtalarını Kasten Tahrip" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen menfur darbe girişimi sırasında, Cumhuriyet Başsavcılığının adli yetki ve sorumluluk sahasında bulanan bölgelerde yurt savunmasında kullanılmak üzere devlet tarafından tahsis ve tedarik edilen TSK envanterindeki araç, silah, mühimmat ve sair harp malzemesinin, tahsis ve tedarik amacına aykırı biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasına ve menfur darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 109/2. maddesinde düzenlenen 'astına suç işlemek için talimat veren' birlik komutanları ile adli bir suç ihtiva ettiğini bilebilecek durumda olmasına rağmen, konusu suç teşkil eden bu talimatı yerine getirmekten imtina etmeyen bağlı birlik personelleri hakkında, menfur darbe girişiminde kullanılan silah, mühimmat, araç ve sair harp malzemesinin, tahribine, terk edilmesine, yok edilmesine, kaybedilmesine veya kullanılamayacak hale getirilmesine sebebiyet vermek suçundan dolayı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42 ile 309/2. maddelerinin açık hükümleri sebebiyle, evvelce soruşturma, yargılama ve hüküm konusu yapılmış diğer tüm suçlardan ayrı ve bağımsız olarak, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 59/1-3. maddelerinde belirtilen "Milli Müdafaa Vasıtalarını Kasten Tahrip" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır."

Darbecilerin cephaneliği yağmalaması güvenlik kamerasında
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