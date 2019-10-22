Son dakika... 120 saat sona erdi!
Terör örgütü YPG'ye çekilmesi için verilen süre sona erdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de teröristlerin çekilmesi için ABD ile varılan mutabakatla ilgili olarak “120 saat anlaşmasına uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekâtı aynen bırakılan yerden devam ettiririz” ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22 Ekim 22.00 itibarıyla sona erdi.
ERDOĞAN, "KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDER" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Rize Tanıtım Günleri’nde, Suriye’de teröristlerin çekilmesi için ABD ile varılan mutabakatla ilgili olarak “120 saat anlaşmasına uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekâtı aynen bırakılan yerden devam ettiririz” demişti.
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