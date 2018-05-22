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    Son anda kurtuldu

    İHA
    22.05.2018 - 19:46 | Son Güncelleme:

    Denizli’de yaklaşık 15 kilometrekarelik bir alanda etkili olan orman yangını havadan ve karadan yapılan yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

    Pamukkale ilçesinde Akhan, Karakurt Mahallelerinde ekili arazilerdeki anızların yakılması sonucu başlayan yangın, çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekipleri karadan müdahale etti. Yangın daha sonra 3 helikopter, 1 uçak ve 20’ye yakın arazöz ve itfaiye aracının yardımı ile 3 saatte kontrol altına alınabildi. Anızların yakılması ile başlayan ve atlayarak devam eden yangında yaklaşık 15 kilometrekarelik bir alan zarar gördü.

    SON ANDA KURTULDU

    Yangın söndürme çalışmalarında ayrıca iş makinaları da kullanıldı. Yangın çıktığı alanın hemen yanı başında baraj göletinin bulunması yangına havadan yapılan müdahaleyi kolaylaştırdı. Anfi uçak ise baraj göletinden su alamayınca yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Salda Gölü’nden su alarak yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesi için bazı köylülerde traktörlerle toprağı kazarak yangının atlamasını önlemeye çalıştı. Yangın esnasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir arazöz ise alevlerin ortasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Etiketler: denizli , gündem
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