Sömestr tatili ne zaman? 15 tatil hangi güne denk geliyor?
15 tatil ne zaman sorusunun yanıtı milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yeni yıl iş takvimiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı ve yarı tatilinin zamanı belli oldu. Peki, Sömestr tatili ne zaman? 15 tatil hangi güne denk geliyor?
Sömestr tatili ne zaman sorusunun yanıtı kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Derslerden uzaklaşıp bir an önce tatil yapmak ve tatillerini değerlendirmek isteyen öğrenciler, 15 tatilin hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. Peki, Sömestr tatili ne zaman? 15 tatil hangi güne denk geliyor?
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
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