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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris EMEN
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Soma'da Can Gürkan için karar

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Soma'da Can Gürkan için karar

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davanın temyiz başvurusunu inceleyen mahkemenin kararı onayıp Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ı tahliye etmesi tepkilere neden oldu.

Soma aileleri avukatlarından Can Atalay, “Soma’da 301 kişinin ölümü karşısında Can Gürkan 15 yıl ceza aldı. En fazla 5 yıl 6 ay yatacaktı. 4.5 yıl sonra tahliye kararı verildi. Alp Gürkan ise beraat etti. Dosyadaki bütün sanıkların bundan sonra maden sektöründe ruhsat alarak çalışması mümkün hale getirildi. Bunun hukukla vicdanla en ufak bir ilgisi yoktur. Karara itiraz edeceğiz. Adalet istemeye devam edeceğiz” dedi. Kararın ‘Soma katliamı’nı, basit bir kaza haline getirmeye yönelik adım olduğunu öne süren Atalay, “Diğer tüm deliller bir an için göz ardı edilse bile, projeler işçilerin göz göre göre ölüme gönderildiğini gösteriyor” diye konuştu. Faciada bir oğlunu ve 2 damadını kaybeden Tahir Kilinç ise tepkisini “Ben araba kullanırken birine çarpsaydım ve aşağı yukarı bu cezayı alırdım. Karar vahimdir” diye tepki gösterdi.

Somada Can Gürkan için karar

Can Gürkan

ÖZEL: HER CANA 5 GÜN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın ölen her bir madenci için yalnızca 5 gün cezaevinde kaldığını belirterek, “Bugün artık yüreklerin kuruduğu gündür” dedi.

MADENCİLİĞE DEVAM

SOMA’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili beşi tutuklu 51 sanıklı davanın temyiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı oy çokluğuyla onayıp, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ı önceki gün tahliye etmişti. Ayrıca Gürkan’ın 3 yıl süreyle maden ocağı işletme icrasından yasaklanmasına dair yerel mahkeme kararı kaldırılmıştı.

‘KARARI TANIMIYORUZ’

MANİSA’nın Soma ilçesinde maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Soma 301 Madenciler Derneği üyeleri, maden şirketinin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan’ın tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi. Madenci Heykeli önünde toplanan dernek üyeleri ve avukatlar, Gürkan'ın tahliye kararını protesto etti. Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, tahliye kararının yakınlarını kaybeden bütün madenci ailelerini derinden yaraladığını belirterek, "Bu adil bir karar değildir, bu adalet değildir. Bu kararı tanımıyoruz” dedi. (AA)

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