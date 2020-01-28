Soma maden şehitleri aileleri, Kobe Bryant'i andı

Aileler, Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlediği programla, Kobe Bryant ve ailesine başsağlığı diledi. Programa Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Ali Tulup, maden şehidi aileleri ve çocukları katıldı.

Maden faciasında hayatını kaybeden Ali Yüksel'in eşi Ergül Yüksel, "O bizim acı günümüzde tweet atarak yanımızda olmuştu. Çok duygulanmıştık. Şimdi bizde eşinin ve ailesinin yanında olmak için böyle bir program yaptık" dedi.