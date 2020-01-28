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MANİSA (İHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 16:37,Son Güncelleme:/

Soma maden şehitleri aileleri, Kobe Bryant'i andı

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Soma maden şehitleri aileleri, Kobe Bryant'i andı

Soma'daki maden faciasının acısını attığı tweet ile gösteren ve pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant Soma maden şehitleri aileleri tarafından unutulmadı. Aileler bir program düzenleyerek Kobe Bryant'ı andı.

Aileler, Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlediği programla, Kobe Bryant ve ailesine başsağlığı diledi. Programa Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Ali Tulup, maden şehidi aileleri ve çocukları katıldı.
Maden faciasında hayatını kaybeden Ali Yüksel'in eşi Ergül Yüksel, "O bizim acı günümüzde tweet atarak yanımızda olmuştu. Çok duygulanmıştık. Şimdi bizde eşinin ve ailesinin yanında olmak için böyle bir program yaptık" dedi.

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